Innovazione e Bellezza a "Il Salotto delle Celebrità": Il Futuro secondo Stella Scarpa Beauty Personal Trainer.

In un mondo dove l'estetica e il benessere si intrecciano sempre più con l'innovazione tecnologica, Stella Scarpa Beauty Personal Trainer emerge come una realtà pionieristica, pronta a rivoluzionare il settore con un approccio scientifico e collaborazioni di spicco nel campo medico. In occasione dell'esclusivo evento del Festival di Sanremo, abbiamo l'opportunità di approfondire la visione, i progetti futuri e le motivazioni che animano questa impresa attraverso un'intervista che svela non solo le strategie imprenditoriali di Stella Scarpa ma anche il suo personale legame con la musica e l'importanza di eventi di tale calibro per la diffusione dell'innovazione e della bellezza.







“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

La mission di Stella Scarpa Beauty Personal Trainer è valorizzare ed elevare il mondo dell’estetica attraverso un approccio scientifico, che solo la collaborazione con il mondo della medicina può assicurare.

Oggi nell’impresa vince chi instaura relazioni virtuose.

Il nostro pay off è “innovazione nella bellezza”, l’imprenditore, oggi più che mai, deve innovare e creare diversità.

Le cose “facili” le sanno fare tutti, noi dobbiamo saper realizzare quelle difficili, guardando oltre l’orizzonte, inventando ciò che non esiste, andando oltre l’immaginazione e soprattutto alla fatica.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?

Il focus futuro di Stella Scarpa Beauty Personal Trainer è inserire il macchinario brevettato “Hormone Formula Technology®️” all’interno di piu possibili Istituti di rimessa in forma, dimagrimento e ringiovanimento, cabine di farmacie, centri benessere, centri termali e studi di medicina estetica.

La novità che apporteremo è anche l’apertura di corsi di formazione all’interno della nostra Academy attiva a Pesaro con i nostri medici a tutto il panorama di professionisti nel settore estetico e benessere.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Abbiamo preso parte a questa iniziativa per mettere in luce il nostro brevetto tecnologico “Hormone Formula Technology®️” e la linea cosmetica “Sempre Bella”all’interno del mondo dello spettacolo, con l’aspettativa che le celebrity potessero coglierne le qualità e le performance a sostegno della presa in carico del loro benessere estetico, per poter poi aiutarci a comunicare e a diffondere su scala nazionale il nostro prodotto rivoluzionario.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

Io vivo di musica, accompagna le mie giornate, le sostiene, le motiva e le conforta.

Trovo il Festival di Sanremo una manifestazione incredibile che rappresenta il trait d’union perfetto tra la tradizione della canzone d’autore e le nuove espressioni creative, come l’innovazione tecnologica che vi abbiamo presentato.

Poi sono davvero felice che abbia vinto dopo 10 anni una donna e ancor più una giovane donna: Angelina Mango; credo che nella musica, come per l’imprenditoria, sia fondamentale valorizzare e incoraggiare giovani progetti, affinché possano crescere e arrivare a cavalcare un futuro degno dei loro studi e sacrifici.

Al termine di questa illuminante conversazione, desidero esprimere la mia profonda gratitudine a coloro che hanno contribuito a rendere straordinaria questa esperienza. Un ringraziamento speciale va a Paolo Bartorelli di Pesaro, la storica gioielleria che sin dal 1882 incarna ricerca, eleganza e raffinatezza, rendendomi splendente con le sue creazioni durante le interviste e il Gran Galà delle Celebrità. La mia riconoscenza si estende anche a "Vesti il Lavoro" di Pesaro, per aver sapientemente realizzato le divise del mio team e me, ottenendo ammirazione per le sue originali creazioni indossate nell'Aesthetic Medical Room.

Infine, un sentito ringraziamento alla città di Pesaro, per il sostegno e la vicinanza mostrati dall'amministrazione comunale e da Confcommercio Marche Nord, di cui orgogliosamente faccio parte come Consigliera. Questa esperienza riafferma la mia convinzione che la cultura debba essere concepita in un'accezione ampia, interconnettendo relazioni, arte, bellezza, benessere e salute. Grazie di cuore a tutti per aver reso possibile questo percorso.