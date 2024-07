La scorsa settimana, milioni di PC Windows in tutto il mondo sono stati colpiti da un blocco improvviso del sistema operativo, causando notevoli disagi agli utenti. Il responsabile di questo inconveniente è stato identificato in un aggiornamento difettoso del software Falcon sensor di CrowdStrike.

L'incidente

L'aggiornamento in questione, rilasciato il 19 luglio, ha causato un errore critico (BSOD) su milioni di PC Windows. Il problema ha avuto un impatto significativo su diversi settori, con conseguenze anche gravi, come la cancellazione di centinaia di voli da parte di alcune compagnie aeree.

Le cause del problema

CrowdStrike ha ora pubblicato un rapporto dettagliato sull'incidente, spiegando le cause del blocco dei PC. Il problema è stato individuato in un aggiornamento rapido del contenuto (Rapid Response Content) che conteneva un errore nel modello di comunicazione interprocesso (IPC). Questo errore ha portato a un accesso non autorizzato alla memoria, causando il crash del sistema operativo.



Le azioni di CrowdStrike

La società di cybersecurity ha implementato diverse misure per mitigare i danni causati dall'aggiornamento difettoso, offrendo supporto e assistenza ai clienti colpiti. Inoltre, CrowdStrike sta testando una nuova tecnica per accelerare il recupero dei sistemi interessati.



Conclusioni

L'incidente che ha coinvolto CrowdStrike e milioni di PC Windows sottolinea l'importanza della sicurezza informatica e dei test rigorosi degli aggiornamenti software. Questo evento rappresenta un monito per le aziende del settore, che devono garantire la massima affidabilità dei propri prodotti e servizi.

CrowdStrike ha offerto le sue scuse per i disagi causati e sta lavorando per prevenire simili incidenti in futuro.



Vedi aggiornamenti e tutti i dettagli sul blog ufficiale.

Tutti i dettagli sulla pagina ufficiale.