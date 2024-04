Riva Acciaio possiede tre stabilimenti in Valle Camonica che si distinguono per la lunga tradizione metallurgica e la qualità dei prodotti: i siti di Malegno, Cerveno e Sellero. Il primo, il più antico, si occupa della produzione di tondi quadri e piatti a freddo, mentre il secondo è specializzato nei laminati lunghi di alta qualità.



Riva Acciaio: lo stabilimento di Malegno

L'impianto di Malegno, il più antico dei tre stabilimenti di Riva Acciaio in Valle Camonica, ha una lunga storia legata alla tradizione metallurgica del territorio. Costruito negli anni '30 come Società Elettrosiderurgica di Valle Camonica, è diventato di proprietà completa di Riva Acciaio negli anni '90. Qui lavorano circa 70 dipendenti che si occupano della produzione di tondo trafilato, pelato e rettificato in acciai per cementazione e bonifica, oltre a trafilati quadri e piatti in acciai da costruzione. Con prodotti destinati a vari settori, compreso l'automotive, lo stabilimento è certificato per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro. Le diverse aree di lavorazione e il laboratorio interno dotato di strumentazioni avanzate permettono di garantire elevati standard qualitativi e di effettuare controlli accurati sui prodotti finiti.



Riva Acciaio: lo stabilimento di Cerveno

Lo stabilimento di Cerveno, acquisito da Riva Acciaio negli anni '80, è stato oggetto di numerosi investimenti che hanno contribuito ad aumentare la capacità produttiva e la specializzazione nella produzione di laminati lunghi di qualità. Utilizzati principalmente per industrie come stampaggio, trafilatura e pelatura, i prodotti realizzati a Cerveno vengono usati anche nel settore trattoristico e automobilistico. Il laminatoio, che impiega circa 140 dipendenti, è dotato di moderne strutture come forni, treni sbozzatori e impianti di laminazione che permettono di controllare le tolleranze dimensionali in linea. Il reparto collaudo è attrezzato con diverse linee di raddrizzatura e trattamento termico per garantire la qualità dei prodotti. Inoltre, su richiesta dei clienti, vengono effettuati controlli non distruttivi per verificare la conformità dei materiali. Con attrezzature all'avanguardia e personale altamente specializzato, lo stabilimento di Cerveno è un punto di riferimento nel settore dei laminati lunghi di alta qualità.