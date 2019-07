Jack Frusciante è Rientrato nel Gruppo, “SATIRI E BACCANTI” è il nuovo brano della band indie rock in radio dal 14 giugno

Atmosfere tribali annunciano il viaggio dionisiaco fra le strade musicali che accompagnano l’estate.



Piccolo sogno contemporaneo di una notte di mezza estate, Satiri e baccanti è un brano che esprime una pazza “joie de vivre” stagionale, dove la trasgressione si manifesta nel trasformare la realtà in una tavolozza di colori, danze e suoni che hanno un’anima tribale. In un mondo dove non c’è più tempo di ascoltare, la band pone il focus su un ritmo diverso e dal sapore antico: è il ritmo della saggezza antica del Carpe Diem oraziano, fatto di baccanali, come mezzo per scatenare l’irrazionale alla base di ogni forma artistica, fatto di opere d’arte in grado di trasfigurare il mondo come le danze di Matisse, i cipressi di Van Gogh o gli oggetti che si sciolgono di Dalì. Insomma, c'è ben poco di apollineo e molto di dionisiaco in questo nuovo singolo dei Jack Frusciante è Rientrato nel Gruppo.

Compositori e autori:

Marco Bonoldi (batteria)

Matteo Muffo (basso)

Francesco Camposeo (chitarre)

Gabriele Maria Masi (voce e tastiere)

Etichetta: Studio B Recording

Radio date: 14 giugno 2019

BIO - JACK FRUSCIANTE È RIENTRATO NEL GRUPPO

Nati per caso da un annuncio su Mercatino Musicale messo da Marco Bonoldi (batterista) e dalle migrazioni studentesche verso il Politecnico che hanno portato a Milano il chitarrista Francesco Camposeo e il bassista Matteo Muffo, il gruppo si completa nel febbraio 2015 con l'ingresso di Gabriele Masi (voce).

Dopo aver coverizzato il mondo del rock dai Led Zeppelin fino a Black Keys, nel 2017 iniziano a intraprendere l'avventura compositiva da cui è nato il primo album Amori di Cartapesta, uscito a marzo 2018.

L’album è una selezione delle canzoni più rappresentative e riassunto di tre anni di concerti, pubblico scatenato, risate e varie storie più o meno accadute, probabili o immaginate, che si caratterizza per la ricerca di un sound indie rock spensierato e originale in grado di mescolare le differenti influenze musicali. A brani da ballare e cantare a squarciagola come Amori di Cartapesta e La Grande Bellezza, si sono uniti i temi sociali di Se domani piove e le storie d'amore rocambolesche di In fuga da camera tua e di Aahhh! seguendo sempre non la ragione, ma la Meccanica dei sensi lontana dalle logiche razionali e dalle composizioni a tavolino.

Nel corso dell’anno il gruppo si cimenta in un’intensa attività live, suonando sia in diversi locali del nord Italia che in piazza in occasione di diversi festival. Parallelamente continua l’attività di scrittura e composizione, che porta alla nascita di nuovi brani. A dicembre 2018 viene pubblicato un nuovo singolo, “È una bomba”, espressione della musica come grande valvola di decompressione e via di fuga da tutti i problemi, mentre a marzo 2019 esce “Stoccolma”, singolo primaverile che riscuote ampio interesse di pubblico e di critica. Continua intanto l’attività in studio di registrazione a metà giugno esce “Satiri e Baccanti”, brano estivo espressione della "joie de vivre" stagionale, piccolo sogno contemporaneo di una notte di mezza estate.

