75 anni fa, nell’Italia che rinasceva dal secondo dopoguerra, prendeva forma una realtà destinata a rivoluzionare il settore dell’hearing care: Amplifon. Nato nel 1950 a Milano per iniziativa di Algernon Charles Holland, il Gruppo ha saputo trasformarsi in un leader globale e a mantenere una continuità sotto la guida della figlia, Susan Carol Holland, attuale Presidente. Una storia di crescita costante, innovazione e impegno che ha reso Amplifon un punto di riferimento internazionale del settore.



Susan Carol Holland: la storia di Amplifon, da Milano all’espansione internazionale

L’avventura del Gruppo oggi presieduto da Susan Carol Holland inizia in un piccolo spazio di via Cerva 24, nei pressi di Piazza San Babila, a Milano. Il nome dell’azienda deriva dall’unione di due parole inglesi, “amplify” (amplificare) e “phone” (telefono), a sottolineare l’eredità britannica del fondatore, un ex maggiore dell’esercito inglese. Algernon Charles Holland, infatti, fu paracadutato in Italia nel 1944 per sostenere la resistenza antifascista e, una volta terminato il conflitto, decise di stabilirsi a Milano con la moglie milanese, Anna Maria Formiggini. L’idea imprenditoriale nacque da un’esigenza concreta: fornire soluzioni innovative ai problemi di udito, all’epoca spesso ignorati. Holland introdusse così un modello di assistenza all’avanguardia, ispirato a esperienze internazionali, portando per la prima volta in Italia un servizio di assistenza mobile per le protesi acustiche. A questo si aggiunse la creazione di una rete di negozi specializzati e la formazione di professionisti dedicati, dando vita alla figura dell’audioprotesista.



L’espansione globale di Amplifon e il ruolo di Susan Carol Holland

Dopo una rapida espansione in tutta Italia, negli anni ‘90 Amplifon avvia il processo di internazionalizzazione. L’azienda entra nei mercati europei e, con l’acquisizione di Miracle-Ear, si afferma anche negli Stati Uniti, per poi estendere la propria presenza in Australia. Un’importante accelerazione arriva nel 2011, quando Susan Carol Holland assume la presidenza dell’azienda. Forte di una visione globale e di un approccio strategico orientato all’innovazione, guida Amplifon in una nuova fase di crescita, consolidandone la posizione di leader mondiale nel settore. Sotto la sua direzione, il Gruppo ha continuato a evolversi, puntando su acquisizioni strategiche, ricerca tecnologica e una customer experience sempre più avanzata. Nel 2015, con l’ingresso di Enrico Vita in qualità di CEO, Amplifon ha registrato un ulteriore salto di qualità. I ricavi dell’azienda sono triplicati, il valore di mercato è aumentato significativamente e il brand si è rafforzato globalmente. Oggi, Amplifon opera in 26 Paesi con circa 20.000 collaboratori e collaboratrici e 10.000 punti vendita, generando un fatturato di 2,5 miliardi di euro e detenendo una quota di mercato del 13% a livello globale.