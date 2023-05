Continua fino alla mezzanotte del 12 maggio l'allerta meteo per rischio idrogeologico su parte della toscana, dopo che che a fine mattinata una clla temporalesca ha attraversato Pistoia, Prato e, soprattutto Firenze, dove in un'ora circa si sono registrati circa 400 fulmine una quantità tale di grandine e pioggia che prima ha fatto sembrare le strade del capoluogo toscano ricoperte di neve, poi le ha letteralmente ricoperte d'acqua, con allagamenti che hanno interessato alcune strade, come quelli in via Bolognese, via Coluccio Salutati, viuzzo del Pergolino, via Incontri, via delle Cave di Monteripaldi.

Allagato anche il sottopasso di via Lanzi allo Statuto, dove due furgoni sono rimasti per metà sommersi dall'acqua, tanto che sul posto è dovuto intervenire il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnatissimi per gli allagamenti che hanno interessato molte abitazioni.

In un'ora, sarebbero stati fino a circa 40 i millimetri d'acqua caduti su Firenze secondo la Protezione Civile della Città Metropolitana:

"Il fenomeno è stato particolarmente localizzato e questo è possibile osservarlo anche dalla lettura delle stazioni di monitoraggio pluviometrico presenti nella zona. Il pluviometro installato in zona Poggetto-Careggi ha misurato il valore massimo (35 mm/h), quello in zona Boboli ha registrato 16 mm/h di pioggia, mentre quello in località Caldine 9 mm/h.Come era stato indicato nell'avviso di criticità pubblicato ieri, questo tipo di fenomeni saranno possibili per tutta la giornata di oggi in tutto il territorio metropolitano. Raccomandiamo massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida".