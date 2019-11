EMUI 10 disponibile anche in Italia su Huawei P30, P30 Pro e non solo. Saranno infatti più di 50 i dispositivi più di cinquanta dispostivi di Huawei e della sua controllata Honor che potranno passare alla nuova versione di sistema operativo.

EMUI 10, infatti, è l'interfaccia Huawei basata su Android 10 (lo stesso per Honor è Magic UI 3.0).

L’aggiornamento a questa nuova versione di Android è efettuato in modalità OTA (over the air), pertanto l'utente riceverà una notifica che lo informerà quando l’update è pronto per essere installato.

Naturalmente, come sempre in casi simili, prima di procedere è consigliabile effettuare un backup per evitare qualsiasi perdita di dati in caso di problemi durante l'aggiornamento.