La Lazio cade 3-1 a Rotterdam contro il Feyenoord nella terza giornata del Gruppo E di Champions League e incappa nella prima sconfitta europea, vedendosi scavalcata in classifica proprio dagli olandesi. La squadra di Sarri fa troppo poco per rendersi pericolosa e viene punita già nel primo tempo dalle reti di Gimenez e Zerrouki. Nella ripresa i biancocelesti trovano un po’ più di coraggio ma rischiano anche molto in contropiede e alla fine vengono puniti dal tap-in vincente di uno scatenato Gimenez che toglie loro ogni speranza di rimonta. Nel finale c’è comunque spazio per il gol della bandiera, realizzato da Pedro su rigore.

Continuano le difficoltà del Milan, che esce sconfitto per 3-0 dalla trasferta in Champions al Parco dei Principi. Il Psg infligge un’autentica lezione di calcio ai rossoneri, accelerando alla bisogna con Mbappé e Dembelé e sfruttando le continue disattenzioni difensive della squadra di Pioli: il fuoriclasse francese apre le danze al 32′, poi i gol di Kolo Muani (52′) e Lee Kang-in (88′). Psg primo con sei punti, Milan ultimo e scavalcato dal Dortmund.

Quattro reti (due su rigore), tante emozioni e qualche errore di troppo. Il 2-2 sul campo dello Sturm Graz sa di beffa per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che parte male, ribalta con la doppietta di Muriel, si ritrova in 11 contro 10 nella ripresa ma subisce una rete difficile da digerire.



La Fiorentina vince 6-0 contro il Cukaricki nella terza giornata dei gironi di Conference League. Tre gol per tempo: la doppietta di Beltran e poi Ikonè nella prima frazione, gli acuti di Sottil, Quarta e Lopez nella ripresa. Viola a 5 punti in classifica, gli stessi di Ferencvaros e Genk (0-0 nel confronto diretto).



La Roma vince 2-0 contro lo Slavia Praga nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Gol lampo di Bove, poi il raddoppio di Lukaku. I giallorossi salgono a 9 punti e restano a punteggio pieno, iniziando ad intravedere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.