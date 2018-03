“AMA CHI TI AMA - I tempi della vita cantati dalle donne”, doppio CD in uscita in occasione dell'8 marzo

21/10/2017 17:27 - IL MALE PEGGIORE Storie di scrittori e di donne Giuseppe Iannozzi Edizioni Il Foglio IL MALE PEGGIORE. Storie di donne e scrittori – In questo romanzo si raccontano le storie di tanti celebri… (Iannozzi Giuseppe)

01/03/2018 14:45 - L’assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione con le associazioni del territorio, organizza tre serate gratuite (8-9-10 marzo) all’Auditorium Fagnana fra arte, cinema e teatro per celebrare… (Rino Pruiti [blog] Buccinasco Italia)

Festa della Donna 2018, le novità in libreria

04/03/2018 12:00 - Leggi Festa della Donna 2018, le novità in libreria su GraphoMania. In occasione della festa della donna 2018 diamo uno sguardo ai libri: dalle novità in libreria scritte da donne a quelle sulle… (Roberto)