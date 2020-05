Priscilla Salerno è una famosa e popolare attrice a luci rosse originaria di Salerno. In un'intervista rilasciata al sito di cronaca rosa iGossip.it ha sferrato un nuovo e durissimo attacco al celebre divo italiano di film per adulti Rocco Siffredi e alla sua musa ispiratrice, Malena la Pugliese.

Già in precedenza si era scagliata contro Rocco e Malena e ora ha dichiarato: "Darsi dei titoli in ogni campo è la cosa più ridicola da fare. Per me, Rocco è un vecchio sporcaccione. Malena deve fare ancora tanta strada nel mondo a luci rosse, perché è una showgirl che ama fare televisione. Io mi sono fatta da solo, senza nessuna spinta o raccomandazione. Mi sono arrabbiata perché Malena e Rocco vanno da Barbara D’Urso… poi ho pensato perché io devo andare a fare la pagliaccia da Barbara D’Urso? Forse sono scomoda per la televisione perché dico tutto a tutti di quello che penso senza fare sconti a nessuno… o forse non sono adatta per la tv. Magari posso intraprendere strade migliori di quegli attimi di gloria".

Poi ha parlato anche dei politici, rivelando di non aver mai avuto flirt. "Non ho mai avuto flirt con politici - ha detto Priscilla -. Il politico che ammiro per le sue numerose qualità è Silvio Berlusconi, ma purtroppo non ho mai avuto niente a che fare con lui… è un uomo con le pa**e".