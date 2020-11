Questa che vi stiamo per dare è una notizia a mio avviso abbastanza incredibile, nel senso che non mi aspettavo nemmeno io di darla e riguarda il programma Uomini e donne di Maria de Filippi, ma soprattutto Riccardo Guarnieri. Sicuramente ricorderete il fatto che il "cavaliere" aveva lasciato il programma con Ida Platano. Successivamente i due si sono lasciati e si pensava ad un certo punto che lei sarebbe ritornata nel programma di Maria de Filippi dove oltretutto ha lasciato Gemma Galgani con la quale è veramente molto, ma molto, amica.

Ed invece a grande sorpresa a ritornare la prossima settimana a Uomini e donne sarà proprio Riccardo Guarnieri e non Ida Platano.

Addirittura, della seconda, al momento non c'è traccia alcuna. Insomma nemmeno un commento su Instagram dove in genere la ex dama del trono OVer di Maria de Filippi è molto attiva...