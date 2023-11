Workshop sulla didattica museale e delle mostre temporanee School for Curatorial Studies Venice.

Dal 16 al 18 novembre 2023 Termine iscrizioni: 10 novembre 2023



L’educazione e una preparazione adeguata possono essere estremamente utili nel momento in cui si visitano musei e gallerie, siano essi di arte antica oppure di arte contemporanea. Possedere gli strumenti per leggere un’opera equivale a comprendere quelle sfumature che introducono alla conoscenza e ad apprezzare la storia dell’arte. Per questa ragione la didattica nei musei e nelle mostre temporanee ha una missione determinante nell’educazione di tutte le fasce di età, ma soprattutto dei più giovani. Infatti la didattica è un settore in costante ricerca di sempre nuovi metodi per comunicare l’arte, ed enti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione di eventi espositivi richiedono sempre più spesso professionisti che abbiano le competenze per strutturare i percorsi didattici.

I percorsi guidati e gli atelier per le scuole forniscono agli insegnanti e ai loro studenti chiavi di lettura e di conoscenza dei linguaggi artistici contemporanei, per permettere a tutti di fruire in modo costruttivo e stimolante delle opere di collezioni e mostre temporanee.



FINALITA’

Il workshop ha come finalità quella di introdurre alle diversi forme di coinvolgimento che si possono costruire attorno a una mostra d’arte. Con questa offerta formativa desideriamo fornire tutti gli strumenti necessari per ideare gestire dei laboratori per bambini e dei percorsi creativi per gli adulti. L’obiettivo specifico di questo workshop è creare le competenze necessarie e aggiuntive per servizi didattici in ambito museale per un pubblico composto da varie età. Nel corso dei tre giorni verranno analizzati i processi organizzativi e sistemi di comunicazione multimediale per favorire l’accessibilità e la fruizione di contenuti culturali. Il professionista che si occupa di didattica svolge oggi una missione importantissima che consiste nell’avvicinare il pubblico all’arte e alla cultura.



MATERIE DI STUDIO

• Che cos’è la didattica e come si applica nei musei e mostre temporanee;

• I laboratori per i bambini;

• I laboratori multimediali;

• La creazione di contenuti;

• Come comunicare una mostra al pubblico;



Il programma delle tre giornate

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 10 novembre 2023 accompagnato del CV alla mail:

aurora@curatorialstudiesvenice.org

GIOVEDì

Ore 10.45/11.00

Incontro e registrazione al workshop.

Ore 11.00 – 12.15

Presentazione del programma (Aurora Fonda direttrice della scuola)

Ore 12.15 – 13.15

Pausa pranzo

Ore 13.30 – 17.30

La didattica nelle mostre temporanee come presentare e creare un percorso di

una mostra temporanea e ai linguaggi dell'arte contemporanea.

VENERDÌ

Ore 9.30 – 13.30

La mediazione culturale e le attività educative al museo: come sviluppare nuovi

pubblici attraverso un approccio innovativo e multidisciplinare. I laboratori per i

bambini - introduzione. Best practices e case studies (Michela Perrotta)

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 17.30

Da mediatore ad attivatore. Mostrare e lasciare interpretare. Mediare un’opera d’arte vuol dire raccontare sì la sua storia, ma anche lasciar associare il suo significato originario a nuove interpretazioni. Durante il workshop si cercherà di "attivare" un oggetto artistico, aprendosi alla dimensione del gioco, dell'errore e della sperimentazione. (Michela Perrotta)

SABATO

Ore 9.30 – 13.30

I percorsi narrativi per gli adulti. Introduzione alle strategie di comunicazione e

visita della mostra a Palazzo Grassi assieme a una mediatrice.

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 17.30

Visita alla mostra di Punta della Dogana, con esercitazione pratica.

(Aurora Fonda)





Le visite guidate alle mostre vi serviranno da linea guida per pensare a un percorso didattico che ogni partecipante avrà modo di ideare. Se pensate di aver bisogno di far ricerche o di scrivere degli appunti, in tal caso potete venire con il PC. I materiali e i biglietti d'entrata sono inclusi nel prezzo del workshop. Il corso è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.

Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione

all’associazione per un totale di 390,00 euro.

NOTA BENE: I partecipanti che desiderano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.



Contatti:

School for Curatorial Studies Venice

San Marco 3073, Venice 30124

Tel: +39 0412770466

E: [email protected]

E: [email protected]

W: www.corsocuratori.com