Il coronavirus è alle porte della Tunisia .

L'epidemia di coronavirus a lungo considerata un male che affligge terre lontane è ormai alle porte della Tunisia .

In italia è stato dichiarato un importante focolaio della malattia che ha spinto le autorità a chiudere scuole, bar e altri luoghi pubblici in Lombardia e in Veneto dopo che sono stati registrati più di 150 casi tre morti e cinque medici hanno denunciato di aver contratto la malattia attraverso il contatto con altre persone in un bar.

Questi i focolai sono i più vicini alla Tunisia. Il consolato tunisino di milano sulla sua pagina facebook ha annunciato di aver istituito una cellula di monitoraggio a seguito della diffusione del Coronavirus.

In Italia il consolato informa tutti i tunisini residenti in questa regione di contattare i suoi servizi per avere maggiori informazioni sulla situazione sanitaria. In Italia una terza morte da Coronavirus è stata annunciata questa Domenica 23 febbraio 2020 in italia la vittima è una donna di Cremona.

L'Italia è diventato il primo paese in Europa a mettere in quarantena 11 comuni per combattere il coronavirus mentre l'epidemia continua a diffondersi in questo paese vicino alla Tunisia.

Per la grande comunità tunisina che si è insediata in Italia cominciano ad emergere i timori che i connazionali possano essere contagiati dal virus, l'ambasciatore tunisino in Italia ha indicato che per il momento non ci sono casi di infezione tra i cittadini tunisini e il console generale a Milano ha lanciato un appello per qualsiasi aiuto o informazione oltre a un richiamo alle istruzioni per proteggersi dal virus, ha detto un deputato all'assemblea dei rappresentanti del popolo che nessun caso di contaminazione è stato registrato , per il momento, in Tunisia.

Il ministero della salute ha dato la possibilità ai tunisini di ritorno dalla Cina di raggiungere le loro famiglie e questo dopo 14 giorni di quarantena durante il quale sono stati sottoposti al monitoraggio medico, parlando in una conferenza stampa il ministro della salute ha detto che i risultati dei test hanno dimostrato che nessuno di questi tunisini è stato infettato dal coronavirus il ministro ha spiegato che dopo la fine del periodo di incubazione del virus si è deciso di abolire la quarantena.

Questo periodo di 14 giorni si estende dall'infezione stessa all'insorgenza dei sintomi , il ministro riferisce che a tutt'oggi non sono stati registrati casi di infezione da virus in Tunisia ha anche affermato che i casi in questione sono stati trattati in modo molto professionale e che sono state adottate le misure necessarie, in particolare per garantire la sicurezza del personale sanitario e la tutela della salute pubblica inoltre il ministro ha considerato l'installazione di termocamere per misurare le temperature dei viaggiatori negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle traversate terrestri come parte della strategia di prevenzione dei virus ha aggiunto che sono state allestite camere di isolamento sanitario negli ospedali pubblici. Questo in caso di possibile infezione da coronavirus.

Inoltre i voli e le crociere da 27 paesi colpiti da questo virus sono sotto stretta sorveglianza in Tunisia e le squadre mediche stanno lavorando per prevenire la sua diffusione. Nei prossimi giorni queste squadre visiteranno i punti di attraversamento e confine.