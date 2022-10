L’attivista per i diritti delle donne e imprenditrice culturale Claudia Conte torna protagonista alla Festa del Cinema di Roma con la sesta edizione del premio Women In Cinema Award, che valorizza le eccellenze femminili e promuove la gender parity.

Il WiCA 2022 è dedicato a tutte le donne iraniane che con lo slogan “Zhen, Zhian, Azadi!”, “Donna, vita, libertà” protestano per Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami e tutte le altre vittime, contro la feroce repressione del regime.



La sesta edizione di Women in Cinema Award, patrocinata dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale, si terrà domenica 16 ottobre all’Acquario Romano – Casa dell’Architettura.

Sarà presente la mediatrice culturale Parisa Nazari. Si alterneranno sul palco per ritirare il prestigioso riconoscimento: le cantautrici Elodie ed Arisa, la Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, la scrittrice Chiara Francini, il regista Giuseppe Piccioni, l’attrice Lunetta Savino.



“La rivoluzione è delle donne. Il mio body painting è una protesta contro le barbare e ingiuste uccisioni delle sorelle iraniane che con coraggio lottano per la libertà. Le donne in Iran hanno l’obbligo del velo a partire dai 7 anni. Senza sono escluse da scuola, lavoro e vita sociale. Non possono ballare o cantare in pubblico, ottenere la custodia dei figli né lasciare il Paese senza l’autorizzazione del tutore maschio. Non possono neanche candidarsi alla presidenza della Repubblica”.

Queste le sue parole mentre, in un abito di Alberta Ferretti e una parure Siderium di Daverio1933, sfilava sul red carpet imbrattata di vernice sul corpo con i colori della bandiera iraniana e la scritta “Women Life Freedom”. La Conte dimostra ancora una volta sostegno alle donne che vedono private i loro diritti.