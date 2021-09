Per una strana coincidenza, Lazio e Roma hanno dovuto fare i conti, rispettivamente, con Cagliari e Verona e, soprattutto, con i loro nuovi allenatori, Mazzarri e Tudor... e per le romane è andata piuttosto male.





La Lazio che giocava all'Olimpico passa allo scadere del primo tempo, con Immobile che di testa finalizza un cross di Milinkovic. Neanche il tempo di risistemarsi in campo che il Cagliari pareggia subitnella ripresa con un pallonetto di testa di Joao Pedro, su cross di Marin, che anticipa l'uscita di Reina. Al 58' Nandez trova il palo e poco dopo il Cagliari passa in vantaggio con Keita Baldé, l'ex di turno, che con un rasoterra infila la palla nell'angolo basso della porta biancoceleste.

Il pareggio della Lazio arriva all'83' con il subentrato Cataldi che realizza un eurogol dal limite dll'area mettendo la palla direttamente all'incrocio dei pali alla destra di Cragno. Il Cagliari chiude in dieci per l'espulsione di Zappa ma il risultato non cambia. Inizia così con un meritatissimo 2-2 l'avventura di Mazzarri in terra sarda.





Alla Roma, invece, è andata peggio, nonostante la rete di Pellegrini, al 36' che aveva permesso ai giallorossi di chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0. Una rete, tra l'altro, spettacolare con un colpo di tacco sul primo palo che sa di magia più che di tiro. Anche il Verona, si sblocca nella ripresa con Barak che al 49' ribatte in rete una respinta di Rui Patricio intervenuto su una maldestra deviazione di Mancini su cross di Caprari. 5 minuti dopo Caprari e Mancini di nuovo protagonisti, il primo in positivo e il secondo ancora in negativo, sul primo vantaggi del Verona, arrivato con un rasoterra dell'attaccante scaligero su cui il portiere giallorosso nulla ha potuto.

Il pareggio per la Roma arriva al 58' su un autogol di Ilic che insacca nella propria porta un cross dalla sinistra del solito Pellegrini, il solo che la fatto il possibile per tenere in partita la sua squadra. Infine, la rete del meritato 3-2 finale è arrivata 5 minuti dopo grazie ad una stupenda conclusione di Faraoni che dal limite, con Cristante che ha chiuso in ritardo, ha comodamente messo la palla sotto la traversa. Anche in questo caso, meritatissima la vittoria del Verona che con il neo allenatore Tudor ha ritrovato anima e gioco.

In classifica, la Lazio raggiunge il settimo posto a 7 punti, l'Hellas si porta quota 3 e il Cagliari è nelle ultime posizioni con 2 soli punti.







Crediti immagine: @HellasVeronaFC