Continua l'attività della Procura di Milano nel portare avanti l'inchiesta legata alla gestione delle Rsa lombarde durante l'emergenza Covid-19, e in particolare il Pio Albergo Trivulzio, a seguito dei numerosi decessi - ben oltre la norma - registrati in quelle strutture, sia a marzo che nella prima settimana di aprile.

Mercoledì, per tale motivo, i militari della Guardia di Finanza si sono presentati negli uffici della Regione Lombardia per acquisire tutta la documentazione utile all'inchiesta.





Così ha commentato la notizia il presidente della regione, Attilio Fontana (Lega): «Siamo impegnati a combattere il coronavirus e a proteggere i lombardi, massima collaborazione verso chi svolge le indagini».





Sulla stessa linea, l'assessore al Bilancio della Giunta, Carlo Caparini (Lega): «Come già dissi alcune settimane fa al Movimento 5 Stelle non vedo l'ora che venga istituita la commissione d'inchiesta sul coronavirus evocata anche da Pizzul: abbiamo un sacco di cose che riguardano il suo Governo da mostrare.

Ovviamente, una volta debellato il coronavirus... ora le polemiche politiche stanno a zero. Prima il dovere, poi il piacere.

Per quanto riguarda spiegare i motivi per cui il coronavirus si è diffuso in Lombardia – come a New York, Madrid o Londra – è sufficiente un bravo epidemiologo».



La dichiarazione è stata rilasciata in replica al consigliere Pizzul che aveva chiesto una commissione per valutare il modello di gestione della sanità lombarda e se ci siano state delle falle nella gestione dell'epidemia.