Dall'ora del brunch a notte fonda, Fam Desenzano è perfetto per chi vuol rilassarsi con un certo stile. Ecco un po' di appuntamenti musicali, perfetti da vivere dopo e/o durante una cena o un pranzo da re, coccolati dallo staff e della brigata di cucina al Fam Desenzano (BS).



Venerdì 30 giugno It's Folklor torna al Fam - Desenzano (BS) dalle 19:30. Ingresso in lista entro le 21:30 10 euro, fuori lista 15 euro. It's Folklor mette inn console ci sono dj dal sound decisamente particolare. Tra gli altri suonano Antonio, Matteo Gurra, Lvca 1812 e Rino Bellandi. La loro musica mette insieme le diverse anime dell'elettronica internazionale più sofisticata. Dalle 19:30 va in scena un invitante apericena vista lago, perfetto per sentirsi protagonisti, al centro della scena e della musica.



E che succede domenica 2 luglio? In console c'è la dj bresciana Paola Peroni, per un party diffuso in diretta su Studio Più. E' una tra le dj producer più stimate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Da allora la sua carriera è in continua crescita. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital. www.paolaperoni.it

FAM, a Desenzano (BS) è un ristorante d'eccellenza ed un meeting point amato da chi vuol vivere al massimo il Garda in ogni stagione. Di giorno, di sera e di notte, ci rilassa con un certo stile, con brunch, aperitivi, cene e party d'eccellenza. Gli eventi, musicali e non, qui, non mancano mai. Ogni ospite si sente, giustamente, al centro della scena. In primavera, soprattutto. La location è unica e ha un panorama mozzafiato sul lago.



Al Fam, a Desenzano (BS) va poi in scena da qualche settimana un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, spesso ecco eventi musicali e non pieni di stile. Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune. La professonalità dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



FAM - Desenzano (BS)



https://famlifestyle.it/

+39 030 9120281

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

Chiuso il martedì

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/