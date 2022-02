OLIO GIUSEPPE LEONE - La "Start up" del 2022

pubblicazione dello scoop all'interno della rivista VIP, gennaio 2022

Negli ultimi tempi un imprenditore trapanese sta facendo molto parlare di sé, stiamo parlando di Giuseppe Leone. Il suo fascino e i suoi modi di fare da gentiluomo non sono di certo passati inosservati nella movida milanese.

In poco tempo il noto imprenditore siciliano ha attirato l'attenzione di numerosi personaggi dello spettacolo. Anche per queste ragioni la rivista Vip fa gli ha dedicato un articolo sul primo numero di gennaio.

Non tutti però conoscono la carriera imprenditoriale alle spalle di Giuseppe Leone. La sua famiglia da diverse generazioni, da più di 100 anni, coltiva olivi con le migliori tecniche presenti in questo momento.

La sua passione verso il suo lavoro ha aumentato il desiderio di Giuseppe Leone di voler creare una propria etichetta indipendente con cui poter vendere prodotti di altissima qualità e prestigio.

Una nuova etichetta: arriva l'olio Giuseppe Leone

Con la nuova etichetta, se verrà lanciata sul mercato da Giuseppe Leone, verranno venduti prodotti come l’olio di oliva extravergine e le olive siciliane. Questi prodotti hanno un gusto inconfondibile poiché i suoi oliveti sono presenti nel trapanese, a Campobello di Mazara e a Castelvetrano. Questi terreni sono riconosciuti in Italia e nel resto del mondo come delle eccellenze nella produzione di olive.

Anche se quella che probabilmente lancerà sarà una start-up, Giuseppe Leone ha alle sue spalle tantissimi anni di esperienza in questo settore. La sua famiglia, infatti, si è sempre occupata di tutto questo. Lui con la sua nuova etichetta vorrebbe dare una svolta a questo business familiare iniziando a vendere prodotti anche online attraverso gli e-commerce.

Le persone in qualsiasi parte d'Italia potranno prenotare e acquistare questi prodotti dal gusto unico che verranno spediti in pochissime ore. Giuseppe Leone non si allontana però dalle sue origini e continuerà a fornire il gruppo Caro, gestito da Federico Caro. Tra i due il legame e la stima professionale sono sempre più stretti. Il gruppo Caro rappresenta una vera e propria eccellenza, simbolo della qualità italiana nella vendita di oli extravergine di oliva, olive e prodotti tipici siciliani.

Non ci resta che attendere la possibilità di poter assaggiare i deliziosi prodotti che probabilmente Giuseppe Leone venderà con la sua startup. Per noi sarebbe un onore intervistare una personalità così poliedrica, ricca di passioni, che sta cercando di lasciare un forte impatto in ogni posto in cui passa. Raccoglieremo tutte le domande dei nostri lettori e poi daremo, insieme a lui, qualsiasi risposta in merito ad esse.