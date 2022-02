Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su quella emozione di salire sul palco ,su come la partecipazione ha inciso sulla loro vita e arte e su tanto altro ancora.

Ecco la chiacchierata con Mariano Romano.



Dopo l'esperienza vissuta quale consiglio daresti a chi mette piede per la prima volta su un palco così importante?Di giocarsi le migliori carte e non di abbassare mai la testa, perché se una cosa ti piace e vorresti farti conoscere da un pubblico vasto, non ti importerebbe di ciò che dicono gli invidiosi.

Cosa ti è piaciuto o meglio cosa ti ha emozionato di più?Salire su quel palco e dimostrare il meglio di me.

Che idea ti sei fatto sull'organizzazione dei contest? C'è qualcosa che vorresti cambiare?L'organizzazione era prontissima a 360 gradi e mi piace così com'è.

Cosa ti aspetti da questa partecipazione? Ne è valsa la pena?L'importante è fare più esperienze possibili, in modo tale che arrivi a ciò che desideri.

Perché la canzone che hai deciso di portare era quella 'giusta'?La canzone che ho portato ho voluto trasmettere ciò che ho sentito io in quel periodo della mia vita.