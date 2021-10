Il Comune intende esperire una ricerca per individuare un’associazione culturale, ricreativa, sportiva, etc., che intenda organizzare e gestire il Presepe Vivente all’interno del complesso monumentale Castello di Milazzo nel periodo natalizio (orientativamente dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022).

L’iniziativa dovrà essere organizzata e gestita dall’associazione aggiudicataria con propri mezzi e personale utilizzando gli spazi consentiti all’interno del Castello per almeno 3 (tre) giornate, in orari e con modalità concordati preventivamente. L’iniziativa sarà patrocinata dall’Amministrazione con un contributo, in base alle reali disponibilità di bilancio, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate. Le associazioni, che intendono manifestare il proprio interesse, dovranno inoltrare un progetto culturale di dettaglio con indicazione, tra l’altro, di: quadri o postazioni previsti; numero dei figuranti impegnati; numero di persone impiegate per il servizio d’ordine; giornate, orari e spazi richiesti; modalità di realizzazione ed ogni altro elemento utile.

Dovranno essere inoltre prodotti curriculum dell’associazione, nel quale dovranno essere evidenziate le attività culturali svolte con particolare dettaglio di quelle analoghe alla manifestazione in oggetto e planimetria con indicazione degli spazi utilizzati. Resta inteso che il progetto presentato vincolerà l’Associazione non potendosi, in una fase successiva alla scelta dell’Amministrazione, operare modifiche riduttive rispetto a quanto proposto ed approvato.

Le Associazioni, che intendono partecipare, possono produrre la propria candidatura entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione del presente avviso inviandola agli indirizzi mail: [email protected] oppure [email protected] con allegata dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Potranno presentare la propria manifestazione d’interesse associazioni regolarmente costituite e presenti ed operanti nel territorio cittadino da almeno due anni. Per partecipare alla presente procedura, è richiesto ai soggetti interessati il possesso, all’atto della scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti da attestare preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni previste dal D P R. 28 dicembre 2000, n° 445: non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; insussistenza nei propri confronti o, se trattasi di persona giuridica, dei rappresentanti legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia).

Il possesso dei requisiti richiesti, dichiarati all’atto della manifestazione di interesse ai sensi del DPR 445/2000, verrà accertato in occasione della procedura di affidamento del servizio medesimo. Il Comune di Milazzo, verificata la rispondenza alle esigenze rappresentate nel presente documento, procederà alla scelta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso. Il presente avviso è finalizzato a ricevere proposte e progetti per la realizzazione del Presepe Vivente all’interno del Castello, rappresentando quindi una indagine conoscitiva per l’individuazione del progetto ritenuto più vicino alle esigenze dell’Amministrazione; non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure. La presentazione della candidatura, pertanto, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione.

La valutazione delle candidature avverrà a cura di una commissione nominata dal Dirigente del 6° Settore. Il Comune di Milazzo si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica, agli indirizzi mail: [email protected] oppure [email protected]