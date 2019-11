L'avviso di richiamo pubblicato il 26 novembre dal ministero della Salute è relativo ad in lotto di bresaola di tacchino.

Il prodotto interessato, venduto a fette e confezionato in vaschette da 90 grammi, ha il numero di lotto 719470311 ed il termine minimo di conservazione del 3 febbraio 2020.

La bresaola in oggetto è prodotta dalla ditta Rigamonti Salumificio Spa, nello stabilimento di via Stelvio, a Montagna in Valtellina, in provincia di Sondrio.

Qual è il motivo del richiamo? La presenza di latte nel prodotto, non dichiarata in etichetta con conseguente gravissimo rischio per le persone allergiche al latte. Ovviamente, il prodotto non presenta alcun problema per chi non soffra di allergia al latte o intolleranze al lattosio.