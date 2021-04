Dopo il flop "Superlega", in molti si sono chiesti quale sarà il futuro della Juventus, una delle principali promotrici tra i maggiori team del vecchio continente del progetto di un "campionato" parallelo a quello organizzato dalle leghe nazionali e alternativo alla Champions League.

Così, sul banco degli imputati è finito proprio il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per l'imbarazzo creato alla società - in base a quanto dichiarato dall'ex presidente bianconero Cobolli Gigli - a causa della vicenda che si aggiunge all'infelice scelta dell'aver affidato la guida tecnica della squadra ad un allenatore privo di qualsiasi esperienza com Andrea Pirlo.

Nonostante tutto, però, i bookmaker credono che rimarrà ancora lui il presidente bianconero, anche se stanno guadagnando terreno in tal senso i nomi di Alessandro Nasi, Evelina Christillin, John Elkann e addirittura Alex Del Piero, Marcello Lippi e Giuseppe Marotta.