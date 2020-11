La cantautrice torinese, tra i vincitori del Premio InediTo 2020, esce con il nuovo singolo estratto dal suo album di prossima uscita, per Metatron.

La canzone, ispirata dalla vita di una grande amica dell’artista, è il racconto di come la definizione di “casa” possa comprendere molte sfumature, senza per forza essere contenuta in una costruzione in muratura.

«Si cambia città, si cambia vita, si collezionano frammenti e li si lascia un po' ovunque, per scoprire che, forse, “casa” è il movimento stesso, lontano da un confortevole divano... » Vea.

Il brano non è stato scritto durante il lockdown, ma per ironia della sorte, analizzando le varie sfumature del concetto di casa le parole del ritornello hanno assonanza anche con la condizione vissuta durante la quarantena.

Accompagna l’uscita del singolo un videoclip ripreso interamente con il telefono e montato dalla stessa Vea: ritrae un cambiamento condiviso con tanti amici, quando ancora ci si poteva incontrare e trasformare anche un trasloco in una festa.

Il singolo è il secondo estratto dall’album “Sei chi non sei” che uscirà prossimamente.



Testo e musica: Valeria Angelotti, Enrico Dadone

Prodotto da: Lillo Dadone (Dewrec)

Mixato da: Edoardo Campia (Dewrec)

Master di: Simone Squillario

Etichetta: Metatron

Distribuzione: Artist First

Radiodate: 30 ottobre





BIO

Vea, nome d’arte per Valeria Angelotti, si definisce “una madre di canzoni”. Vive a Torino e scrive canzoni da quando andava all'asilo. Tagliente, ironica, poetica e drammatica, sceglie le parole con cura per raccontare le sfumature della vita. Il suo stile non si addice alle definizioni di genere e fa della voce il suo punto forte.

Nel 2018, ha autoprodotto un EP chiamandolo “Posto Fisso” dopo essersi licenziata che, fino ad oggi, le ha permesso di suonare molto, girando l'Italia.

Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, l'ultimo in piena pandemia da Covid19: il 28 Maggio 2020, Teresa De Sio la premia in videoconferenza con il secondo posto nella categoria “Testo Canzone” del premio InediTO - colline di Torino, grazie al testo del brano “Sei chi non sei”.

Esce il 30 ottobre 2020 col singolo “Le quattro mura di turno” per l’etichetta Metatron, secondo singolo estratto dopo “il cielo di Cola Pesce”, dall’album di prossima uscita “Sei chi non sei”.

Contatti e Social

Facebook: www.facebook.com/veangelotti

Instagram: instagram.com/veayeah?igshid=1djs8r1k2b3qk