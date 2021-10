Nella prima giornata del terzo turno di Champions League le italiane, anzi le milanesi, sorridono a metà con l'Inter che conquista i primi 3 punti in questa stagione ed il Milan che invece continua inesorabilmente a perdere.



I nerazzurri, a San Siro, hanno sconfitto per 3-1 i sorprendenti moldavi dello Sheriff Tiraspol, che finora erano a punteggio pieno nel Gruppo D.

L'Inter è andata in vantaggio con una girata al volo di Edin Džeko, che è stato il primo gol dei nerazzurri in questa Champions, poi su punizione è arrivato il pareggio di Sebastien Thill. Nel secondo tempo, l'undici di Inzaghi trova poi i gol della vittoria in meno di 10 minuti, prima con Arturo Vidal e poi con Stefan de Vrij.

Nel suo gruppo, l'Inter è terza con 4 punti, davanti allo Shakhtar Donetsk, ultimo ad 1 punto. Comandano la classifica Sheriff e Real Madrid con 6 punti.

In trasferta, il Milan cade anche con il Porto che si è aggiudicato l'incontro con una rete di Luis Diaz al 20' della ripresa, lo stesso Diaz che in avvio di gara aveva colpito un palo dalla lunga distanza. Una vittoria meritata, quella del Porto, nonostante le polemiche dei rossoneri sul gol che sarebbe stato propiziato da un intervento falloso su Bennacer.

Dopo la terza sconfitta in 3 gare, il Milan è ultimo nel Gruppo B a 0 punti, dietro a Atletico Madrid e Porto con 4. Il Liverpool guida la classifica a punteggio pieno con 9 punti, dopo aver battuto ieri in trasferta i colchoneros di Simeone per 3-2.



Tra le gare disputate martedì, da segnalare la vittoria schiacciante ad Amsterdam per 4-0 dell'Ajax sul Borussia Dortmund, che permette agli olandesi di stare in vetta nel Gruppo C a punteggio pieno.

Questi gli incontri di mercoledì:

Gruppo E: Barcelona - Dynamo Kyiv ( 18:45 CET ), Benfica - Bayern

), Benfica - Bayern Gruppo F: Young Boys - Villarreal, Manchester United - Atalanta

Gruppo G: Salzburg - Wolfsburg ( 18:45 CET ), LOSC - Sevilla

), LOSC - Sevilla Gruppo H: Chelsea - Malmö, Zenit - Juventus





