La campagna elettorale entra nel vivo, pochi giorni all'elezione del futuro Sindaco di Roma, e della giunta Municipale e non mancano i colpi di scena.

E' notizia di poco fa che, Alessandro Aguzzetti esponente di spicco e candidato per la Lega nel X° Municipio ha presentato una querela nei confronti di diversi esponenti del M5S locale, tra cui il candidato presidente Alessandro Ieva.





In una nota social Aguzzetti dichiara:

"Ho appena querelato il candidato presidente del X Municipio per il M5S Alessandro Ieva e i candidati consiglieri Ferrara,Vitolo e Ricci per tutte le idiozie che stanno scrivendo sul mio conto in questi giorni.Capisco che avete paura di fare una figuraccia, ma siamo in democrazia e ci si confronta con i voti (che voi non prenderete perché avete fallito).Sparare cazzate su di me per racimolare voti e per colmare il vuoto di anni in cui avete amministrato è ridicolo e ignobile e mi spiace ma non posso permetterlo".