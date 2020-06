Parte la sperimentazione dell’isola pedonale. La Giunta municipale ha approvato la delibera, con la quale viene dato mandato ai dirigenti degli uffici competenti d’adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la chiusura di alcune strade del centro cittadino durante i prossimi due week-end: la sperimentazione infatti sarà dal 19 al 28 giugno, esclusivamente nelle giornate del fine settimana, comprese dal venerdì alla domenica, dalle ore 20:30 alle ore 02:00.

Le aree pedonali interessate sono la via F. Crispi, tratto compreso tra il Municipio e la Chiesa di S. Giacomo e tratto compreso tra Piazza Repubblica e via G. Medici; via N. Ryolo nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Umberto I e la via M. Nardi nel tratto compreso tra la via C. Borgia e la via Lungomare Garibaldi. In queste aree è consentito l'accesso e il transito anche ai monopattini oltre che, ovviamente, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Il Consiglio comunale ha approvato, col quorum ridotto a 12 Consiglieri, la liquidazione di debiti fuori bilancio per un totale di quasi 250 mila euro così suddivisi: servizio contenzioso (69 mila), sistemi informatici (1200 euro), servizi sociali (8 mila) rimborso retribuzione amministratori a datori di lavoro (35 mila), pubblica istruzione (130 mila).

Determinante ai fini della votazione la responsabile decisione di alcuni Consiglieri d’opposizione di restare in aula per mantenere il numero legale, tenendo un atteggiamento di astensione. Tutte le liquidazioni sono state approvate con 7 voti favorevoli e 5 astenuti e con analogo esito sono state dichiarate immediatamente esecutive.

Nei vari interventi Antonino Italiano, Paola Abbagnato, Fabrizio Spinelli e Stefania Quattrocchi hanno sottolineato che «anche se il Comune ha sbagliato, non approvandoli, si sarebbe fatto un torto proprio ai creditori». I lavori d’aula riprenderanno, in adunanza straordinaria giovedì per l’approvazione delle tariffe Ta.Ri. 2020.