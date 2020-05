A causa del cattivo tempo, anche il secondo tentativo di lancio della Crew Dragon ha alte probabilità che possa essere rimandato.

"Stiamo andando avanti con il lancio. Le condizioni meteorologiche restano ferme sul 50% di possibilità di cancellazione", ha scritto in un tweet l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine.

Elon Musk ha rilanciato il tweet nel quale SpaceX dichiara che vettore e navetta hanno superato tutti i test e che tutti adesso tengono d'occhio le condizioni meteo.

A bordo ci sono i veterani della Nasa Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50). La loro missione sarà dimostrare che la navetta di Elon Musk è in grado di portare degli uomini in orbita.

Questo sarà anche l'inizio ufficiale di voli privati con uomini a bordo.

Se il lancio dovesse essere rimandato, la prossima finestra sarà per le ore 21 di domenica 31 Maggio. Questo tipo di missioni non prevedono neppure minimi ritardi, perché devono seguire traiettorie predefinite in abbinamento a quella dell'ISS.

Per l’occasione, a Cape Canaveral stavolta ci sarà anche il Presidente Trump con la moglie Melania. Dopo il lancio è anche previsto un discorso del presidente.

Il vettore partirà dallastorica rampa 39/A, la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e poi gli Space Shuttle che hanno dato un contributo importante nella costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.