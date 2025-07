"Entro il 2030, il 70% del territorio siciliano rischia di trasformarsi in deserto. C’è un’emergenza climatica che porta la regione ad avvicinarsi più alle caratteristiche subsahariane che al resto dell’Italia. Il processo di desertificazione in Sicilia è così avanzato che, nel 2030, i due terzi saranno a rischio desertificazione: ogni anno 117 km quadrati si tramutano in deserto, con relativi effetti negativi per l’agricoltura e l’ecosistema.L’acqua è più preziosa dell’oro, ma ancora nel 2025 centinaia di comuni non hanno acqua potabile e depuratori perché la mala amministrazione non vuole affrontare questa priorità, concentrandosi sulla follia del ponte, che costerà oltre 14 miliardi di euro, al momento.La destra continua a nascondere l’emergenza climatica non parlandone, e quando lo fa, è solo per diffondere menzogne, come fa il governo Meloni. Solo in Sicilia, nell’estate del 2024, i danni economici all’agricoltura hanno superato la cifra di 2 miliardi di euro.Giorgia Meloni non si occupa di crisi climatica perché deve continuare a tutelare i profitti di inquinatori e lobby del gas, che solo in Italia negli ultimi due anni hanno conseguito profitti per 70 miliardi di euro grazie al caro bollette".

Questo è quanto ha dichiarato oggi Angelo Bonelli (AVS). A proposito di Meloni. Oggi ha fatto a Trump condoglianze per le 27 persone decedute in Texas (9 i bambini) a causa dell'esondazione del fiume Guadalupe. Il bilancio delle vittime è oltretutto provvisorio perché vi sono ancora numerosi dispersi.

Quanto accaduto in Texas è un fenomeno estremo conseguenza del cambiamento climatico... che la destra americana come quella italiana disconosce. Giorgia Meloni ha di recente dichiarato che l'Italia parla la stessa lingua dell'America di Trump.

Speriamo non sia così, perché Trump, oltre a incrementare le condizioni per peggiorare il cambiamento climatico ha pure tolto risorse e personale alle agenzie statali che si occupano di monitorare il clima e lanciare allerte per eventuali catastrofi.

Quanto accaduto in Texas non è una fatalità... ma l'America che vota Trump non lo sa e non lo saprà. È questa la stessa lingua che Meloni pretende di far parlare anche nel nostro Paese?