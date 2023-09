Il ritratto documentaristico di una madre tunisina e delle sue figlie dal titolo Four Daughters è stato scelto dalla Tunisia per competere agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale.

La regista Kaouther Ben Hania intreccia in una narrazione, sempre in bilico tra finzione e reportage, temi come la memoria, la maternità e i traumi ereditati da una società patriarcale che la spinge a rievocare la devastante esperienza di una perdita in una famiglia.

TRAMA: nell'aprile del 2016, i media si interessano alla vicenda di Olfa Hamrouni, una madre tunisina dilaniata dalla partenza delle sue due figlie che hanno deciso di unirsi all'ISIS.