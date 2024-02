Star Words: Un Teatro da Favola è uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti di Star Wars e delle fiabe. Un'occasione per vivere un'avventura magica e ricca di emozioni, in compagnia di tutta la famiglia.

La parodia della saga più famosa di sempre. La principessa stellare insieme alla sua dama dorata è inseguita da un Cavaliere oscuro. Lancia un messaggio di aiuto nello spazio che viene raccolto in Italia. Uno spettacolo di Carnevale ironico e divertente che incanterà adulti e bambini.

"Nel regno incantato di STAR WORDS, un teatro da favola ti aspetta per incantarti con le sue magiche rappresentazioni. Qui, gli astroattori prendono vita e raccontano storie affascinanti che ti porteranno in mondi lontani, dove il potere della forza e il coraggio dei ribelli sono protagonisti assoluti.

Immergiti nelle avventure dei Jedi, che lottano per mantenere l'equilibrio nella galassia, contro coloro che cercano di diffondere la loro malvagità senza pietà. Vedrai duelli epici tra le spade laser, combattimenti spaziali mozzafiato e intrighi galattici che terranno i tuoi occhi incollati al palcoscenico.

Ma non solo: STAR WORDS è anche un teatro interattivo, dove il pubblico può partecipare attivamente alle azioni degli astroattori. Potrai unirti ai ribelli nella loro missione per sconfiggere l'Imperatore e portare la pace nella galassia, oppure prendere le parti dei malvagi per conquistare il potere assoluto.

I costumi straordinari e gli effetti speciali spettacolari renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente, facendoti sentire parte di una vera e propria epopea stellare. Il suono delle esplosioni, la musica epica e le luci che si accendono e si spengono creeranno un'atmosfera irreale, in cui ogni emozione verrà amplificata.

STAR WORDS, il teatro da favola che ti trasporterà in un viaggio intergalattico, ti farà ridere, piangere, sorridere, e sognare. Non importa se sei un giovane o un anziano STAR WORDS ti lascerà senza parole e ti farà vivere una magia senza confini.

Sali a bordo del nostro teatro da favola e lasciati trasportare in una galassia lontana, dove l'impossibile diventa possibile e ogni storia ha un lieto fine. STAR WORDS è il luogo in cui i sogni prendono forma e l'avventura ti aspetta in ogni angolo. Non restare fuori da questa meravigliosa avventura stellare: vieni a scoprire STAR WORDS, il teatro da favola che non dimenticherai mai!"

17 febbraio 2024 ore 15,00



UN TEATRO DA FAVOLA

presenta

Star Words

regia Pietro Clementi

BIGLIETTI

Adulti € 16,00; Bambini fino a 14 anni € 12,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3486049

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

*_©Angelo Antonio Messina