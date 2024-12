Nonostante un contesto di mercato difficile, il CEO di Renault Group vede nell’elettrico il futuro della mobilità. La casa francese punta a innovare con veicoli sempre più smart e connessi, con Luca de Meo fiducioso che lo switch cambierà il modo di vivere l’auto.



Luca de Meo: “Necessario che l’UE rifletta su piani a lungo termine”

Renault Group ha scelto di guardare al futuro dell’automobile con una visione audace: rendere la mobilità elettrica più accessibile ed efficiente, con un’autonomia che possa superare quella delle tradizionali auto a combustione interna. Nonostante il rallentamento delle vendite in Europa e il venir meno delle sovvenzioni governative, Luca de Meo, CEO del Gruppo, si dice fiducioso sul potenziale delle nuove tecnologie. “Il futuro è ancora elettrico”, ha affermato in una recente intervista rilasciata ad “Autoweek”. Certo, le sfide che il settore deve affrontare sono imponenti, come l’incertezza sul valore residuo e il contesto economico sfavorevole. Per il manager è sempre più indispensabile una riflessione urgente da parte dell’Unione Europea, specialmente in vista degli stringenti obiettivi climatici. “Cruciale rifocalizzarsi sul quadro generale e sul lungo termine” è il suo monito ai vertici europei.



Luca de Meo: con l’elettrico più sicurezza, comfort e silenziosità

Il CEO di Renault Group ha poi posto l’accento sui vantaggi pratici dell’elettrico: maggiore accelerazione, silenziosità e un comfort superiore. “Eliminare il motore a combustione ci consente di reinventare l’architettura dell’auto”, ha sottolineato Luca de Meo, citando la nuova Scenic come esempio di questa innovazione. Grazie all’elettrificazione, il modello offre infatti lo spazio interno di un’Espace, pur mantenendo dimensioni più contenute. Lo switch verso l’elettrico contribuirà ad accelerare anche lo sviluppo tecnologico, sostiene il manager: “I veicoli elettrici sono naturalmente più intelligenti e connessi, permettendo di integrare software avanzati che rivoluzioneranno l’esperienza di guida”. Per Renault Group, dunque, il futuro non riguarda solo la mobilità, ma una trasformazione completa del rapporto tra uomo e automobile.