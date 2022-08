La difficoltà della Fiorentina nel superare la Cremonese nella gara d'esordio di questa stagione di Serie A, non è stata casuale. L'undici di Alvini, infatti, pur perdendo con la Roma all'Olimpico per 1-0 ha dimostrato di essere un'ottima squadra, ben allenata, che darà a tutti del filo da torcere.

La stessa rete della Roma, nonostante i vari Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham, è arrivata "solo" su azione di calcio d'angolo grazie al centrale di difesa Chris Smalling.

Un risultato rubato? Sicuramente no, a guardare il numero di tiri totali e quelli in porta che le statistiche attribuiscono ai giallorossi. Però le stesse statistiche ci dicono anche che la Cremonese ha avuto un possesso palla del 51% ed ha pure colpito il legno per ben due volte. Quindi, se avesse strappato un punto, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, considerando anche la personalità con cui è stata in campo.

Da segnalare l'infortunio occorso a Zaniolo che è dovuto uscire dal campo dolorante ad una spalla, a seguito di una caduta. Da valutare le sue condizioni. Da ricordare che la Roma ha perso a centrocampo il neo acquisto Wijnaldum per una frattura alla tibia rimediata in allenamento (Smalling gli ha dedicato la rete della vittoria). A questo punto non è da escludere che lo vedremo in campo solo a partire dal prossimo gennaio.

Con la vittoria odierna, la Roma aggancia in vetta al campionato Napoli e Inter, mentre la Cremonese è ancora a fondo classifica a quota zero.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1561776057577095171