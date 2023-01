La crisi economica ha bisogno di “un sistema di welfare che migliori le opportunità di inclusione sociale e lavorativa per ciascuno”. Così come sarà decisiva l’attuazione del Pnrr.

E’ una delle sottolineature dell’introduzione con cui, ieri 23 gennaio 2023, il cardinale Matteo Zuppi ha aperto la sessione invernale del Consiglio permanente della Cei, i cui lavori si protrarranno fino a mercoledì.

Un discorso in cui il presidente dei vescovi italiani tocca anche molti altri temi dell’attualità, con tono discente e cattedratico. Possibile che un uomo che occupa vertici della Chiesa (che dovrebbe essere oggi testimone credibile di Gesù) pontifichi su tutto?

Zuppi si è dimostrato nel tempo una persona che non ha mai tradotto in pratica le sue parole, come nell'illudere nell'aiuto verso la ricerca di lavoro la famiglia di un nostro prete sposato al cui interno ha anche una disabile grave… Vergogna!