Attivato nei giorni scorsi dal settore servizi sociali il progetto “Insieme Si può” finanziato a valere sulle risorse del Fondo Lire U.N.R.R.A., nell’ambito del quale è stato avviato il servizio di assistenza domiciliare, che consta in 6 ore settimanali, in favore di 8 persone con disabilità residenti nel Comune di Milazzo. Nei confronti dei beneficiari è previsto anche il servizio di trasporto sociale gratuito per lo svolgimento di visite mediche ed un accesso settimanale al domicilio di un educatore.

Contestualmente è stato aperto lo “Sportello per le Famiglie”, uno Sportello Socio-Psico-Pedagogico pensato per offrire un punto di ascolto, orientamento e supporto concreto ai nuclei familiari milazzesi, tramite la collaborazione di assistenti sociali, psicologa ed educatore. Il servizio ha l’obiettivo di promuovere il benessere familiare, prevenire il disagio sociale e favorire l’inclusione e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Lo Sportello è aperto ogni martedì dalle 15:00 alle 18:00 e ogni mercoledì dalle 09:30 alle 13:30 presso la sede indicata. Per accedere al servizio è possibile prenotare negli orari di apertura, contattando il seguente numero di Telefono: 090 - 9231031.

Le attività dello sportello, totalmente gratuite includono: ascolto socio-psico-educativo; orientamento ai servizi specialistici; segretariato. Presso lo Spazio neutro presente all’interno del Palazzo municipale – settore servizi sociali – è operativo lo sportello dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Lo sportello è aperto ogni mercoledì dalle 10. 30 alle 12:30. É possibile fissare un appuntamento inviando mail: [email protected] Si tratta – come ha sottolineato l’Assessore ai Servizi sociali Natascia Fazzeri – di uno strumento a sostegno delle famiglie fragili del territorio, visto che il sovraindebitamento del cittadino spesso incide in modo significativo sulla dignità personale dello stesso, inficiando il processo di inclusione sociale ed esponendolo a possibili rischi di meccanismi di usura e suicidio. Per svolgere tale iniziativa, il Comune di Milazzo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione territoriale “Osservatorio sulla crisi e sul debito”, che dispone d’una organizzazione di professionisti specializzati in grado di dare delle risposte, favorendo anche la conoscenza di tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio e di povertà o di indebitamento anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di banche e finanziarie.

È operativo presso l’ex INAM (via Impallomeni 45) l’ambulatorio di prossimità promosso dall’ASP di Messina per garantire assistenza alle persone svantaggiate e straniere. L’ambulatorio è operativo il lunedì e il mercoledì dalle ore 15:00 alle 18:00. I cittadini, che necessitano di prestazione, devono chiamare il numero 0921389469 durante gli orari di apertura. Ad operare una équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, assistenti sociali, mediatori culturali e personale amministrativo, in grado di fornire un ampio ventaglio di prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

L’intento dell’azienda sanitaria messinese è di rafforzare ulteriormente il servizio, garantendo anche le visite odontoiatriche ambulatoriali e le prestazioni pre-protesiche e protesiche non appena saranno forniti i motorhome, camper mobili attrezzati in grado di raggiungere le località più periferiche, nelle quali l’accesso ai servizi è di fatto un diritto negato. L’iniziativa – che rientra nella PNES (Programmazione Nazionale Equità nella Salute) nell’ottica di promuovere appunto pari opportunità nell’accesso ai servizi e alle cure – consentirà la presa in carico dei bisogni di salute delle persone, che versano in stato di povertà, la distribuzione dei farmaci di fascia A e C a persone svantaggiate essenziali per la cura di malattie croniche, visite e cure odontoiatriche e fornitura di protesi dentarie.