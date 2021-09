Dopo il successo della seconda IOTHINGS WEEK in maggio, Innovability continua il graduale ritorno agli eventi in presenza con IOTHINGS WORLD, appuntamento dedicato alla Digital Transformation of Things, che si terrà il 28-29 settembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago con un format misto in presenza e on-line.

“Dopo un lungo periodo solamente on-line, che ci ha permesso di capire le dinamiche del digitale applicato agli eventi B2B, con questa edizione si riparte "ibridi" per rimanere così anche nel 2022, unendo i benefici del on-line con l'irrinunciabile presenza”, dichiara Gianluigi Ferri, CEO Innovability e ideatore IOTHINGS.

Tanti i temi di interesse in agenda: dagli scenari tecnologici e di mercato per l'IoT a livello globale allo sviluppo delle applicazioni per Industry 4.0 e Digital Twins, senza dimenticare le soluzioni abilitanti per la creazioni di ecosistemi realmente connessi, così come gli ultimi sviluppi della componentistica elettronica ed embedded che le rende possibili.

Inoltre, sarà dato ampio spazio a temi di stringente attualità e importanza per aziende e istituzioni, quali Internet of Energy ed efficientamento energetico, Analisi dei Dati e Cybersecurity, oltre alla diffusione e maturazione delle tecnologie 5G.

La chiusura dell'evento sarà dedicata alla proclamazione e premiazione dei vincitori dei primi IOTHINGS AWARDS, creati da Innovability con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema IoT in Italia, creando un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni.

“Gli IOTHINGS AWARDS sono partiti con grande successo dato dalle 109 candidature di cui 45 startup, quindi possono realmente rappresentare la filiera IoT italiana. Durante l'evento annunceremo l'arrivo di IOTHINGS ZONE: il primo hub di incontro face-2-face e digitale dedicato esclusivamente all'ecosistema di IoT developers. Due grandi novità per affrontare la forte ripartenza del 2022 spinta anche dai progetti PNRR”, sottolinea Gianluigi Ferri, CEO Innovability e ideatore IOTHINGS.

Appuntamento quindi il 28 e 29 settembre con IOTHINGS WORLD per incontrare i numerosi sponsor e partner tra cui:

Per informazioni e per registrarsi : https://iothings.world/

