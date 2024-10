Il 16 ottobre 2024 si è aperta a Ningbo la sesta edizione del Forum Mondiale del Buddhismo

Ningbo, 15 ottobre (Xinhua) – La sesta edizione del Forum Mondiale del Buddhismo si è inaugurata il 15 ottobre a Ningbo. Wang Huning, membro del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e presidente della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, ha partecipato alla cerimonia di apertura e ha tenuto un discorso.

Wang Huning ha sottolineato che il presidente Xi Jinping ha affermato: "Le civiltà diventano ricche e vivaci attraverso lo scambio e si arricchiscono tramite l'apprendimento reciproco", aggiungendo che "il rispetto reciproco, l'armonia e la coesistenza pacifica rappresentano la strada giusta per lo sviluppo della civiltà umana". Pace, armonia e coesistenza sono concetti che la civiltà cinese trasmette da oltre cinquemila anni. La civiltà cinese è rinomata per la sua apertura e inclusività, promuove l’idea di trovare un terreno comune rispettando le differenze e fiorisce grazie al dialogo con altre civiltà.

Wang ha spiegato che il tema di questa edizione del Forum, "Uniti nel desiderio, armoniosi nella coesistenza", riflette l’apertura e l’inclusività del buddhismo cinese. Questo evento rappresenta una grande opportunità per promuovere la trasmissione e lo sviluppo della cultura buddhista mondiale e per rafforzare il dialogo e lo scambio tra le civiltà. Wang ha espresso l’auspicio che la comunità buddhista continui a valorizzare le tradizioni positive del buddhismo, a promuovere la bontà e la crescita spirituale, adattando gli insegnamenti alle esigenze dei tempi e facilitando il dialogo tra civiltà diverse. Egli ha inoltre invitato a promuovere la coesistenza pacifica tra differenti fedi, contribuendo così alla pace mondiale e al progresso della civiltà umana.

Wang ha poi ribadito che la Cina adotta una politica di libertà religiosa, incoraggiando e sostenendo gli scambi religiosi internazionali basati su indipendenza, uguaglianza, amicizia e rispetto reciproco. Il buddhismo cinese ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione e nello sviluppo del buddhismo a livello mondiale. Il governo cinese sostiene attivamente la partecipazione della comunità buddhista cinese ai dialoghi globali tra religioni e civiltà, promuovendo scambi amichevoli e favorendo la comprensione reciproca tra i popoli.

Wang ha inoltre ricordato che il presidente Xi Jinping ha proposto la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, insieme a tre grandi iniziative globali: l'Iniziativa per lo Sviluppo Globale, l'Iniziativa per la Sicurezza Globale e l'Iniziativa per la Civiltà Globale. Queste proposte offrono nuove soluzioni per affrontare le sfide comuni dell'umanità e tracciano un nuovo percorso per costruire un mondo migliore, portando stabilità, certezza ed energia positiva in un contesto internazionale complesso. Wang ha dichiarato che la Cina è disposta a lavorare con la comunità internazionale per costruire un futuro condiviso per l’umanità, mettendo al centro il benessere dei popoli.

Prima della cerimonia di apertura, Wang Huning ha incontrato i rappresentanti degli ospiti partecipanti al forum. Shi Taifeng ha partecipato all'incontro e alla cerimonia di apertura.

La sesta edizione del Forum Mondiale del Buddhismo è organizzata dall’Associazione Buddhista Cinese e dall’Associazione Cinese per lo Scambio Culturale delle Religioni, con il comitato organizzativo di Zhejiang come ente ospitante. All'evento partecipano circa 800 persone tra rappresentanti del mondo buddhista, esperti e studiosi provenienti da 72 paesi e regioni. Durante il forum si terranno attività come il forum principale, forum tematici, forum sui nuovi media, forum televisivi e mostre culturali buddhiste.