Gli attentati di giovedì all'aeroporto di Kabul sono avvenuti intorno alle 18 ora locale .



Il primo è stato fatto presso l'Abbey Gate - dove le forze statunitensi e britanniche controllano le persone che possono avere accesso all'aeroporto. Alla prima esplosione sono poi seguiti dei colpi di arma da fuoco. Pochi minuti dopo è avvenuta la seconda esplosione in un hotel utilizzato dai funzionari britannici per verificare lo status degli afgani che chiedono di recarsi nel Regno Unito. Più tardi, gli attentati sono stati rivendicati dall'Isis, più precisamente dall'IS-K, un ramo dell'organizzazione che opera in quell'area.

Finora è almeno di 90 il numero delle vittime, di cui 13 sono militari Usa, mentre 158 sono i feriti, di cui circa la metà è stata affidata alle cure dell'ospedale di Emergency presente a Kabul. Il numero delle vittime, tra cui vi sono anche numerosi bambini, non è definitivo, anche a causa di numerosi dispersi.

Dal 15 agosto sono state più di 100mila le persone partite dall'aeroporto di Kabul, mentre nonostante l'attentato le operazioni per completare la missione di evacuazione di coloro che ancora devono lasciare l'Afghanistan continua, come ha confermato il generale Frank McKenzie, che è a capo delle forze armate Usa, e come ha ribadito lo stesso presidente Biden nel suo discorso di ieri alla nazione, in cui ha promesso che gli autori della strage saranno puniti, definendo eroi i soldati americani caduti.

Biden ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di predisporre dei piani operativi per colpire le risorse chiave, la leadership e le strutture dell'Isis, aggiungendo che vi sarà una risposta forte e precisa al momento opportuno e che ai militari sarà concesso tutto quello di cui avranno bisogno per attuarla.

Rispondendo ai giornalisti, alla domanda su quanta responsabilità fosse disposto ad assumersi per il modo in cui si è svolto il ritiro, Biden ha detto che ne sopporterà un po', ammettendo di doversi far carico del peso di tutto quello che è successo negli ultimi tempi, invitando però a ricordare che c'era un accordo precedente fatto dall'ex presidente Trump con i talebani.