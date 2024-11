Sono undici gli indagati sulla morte di un uomo di 35 anni che a prima ipotesi sarebbe vittima di un ennesimo caso di malasanità.

Vito Manno era stato sottoposto ad un intervento di colecistectomia eseguito il 24 ottobre alla clinica Torina e poi, dopo che le sue condizioni si erano aggravate, il paziente era stato trasferito all’ospedale Villa Sofia dove è deceduto il 3 novembre.

La Procura di Palermo ha iscritto undici medici nel registro degli indagati per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.