Venerdì 11 ottobre si è tenuta nella sala congressi Universo Salute - Opera Don Uva, a Bisceglie, una manifestazione importantissima dal punto di vista socio – culturale.

La serata è dedicata al Maestro Sergio Nigri, flautista biscegliese.

All’evento hanno contribuito personalità autorevoli del mondo dell’arte, della letteratura e dello spettacolo, dando lustro sia alla città di Bisceglie sia a tutte quelle organizzazioni che si adoperano alla costruzione della solidarietà, della fratellanza e della pace, inoltre, esso è stato organizzato in maniera impeccabile da Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie che ha presentato il Premio Sergio Nigri, giunto alla sua XIII edizione.

Dopo la solenne cerimonia di saluto alle bandiere con l’inno di Mameli, quello dell’Europa e l’inno alla pace della Federazione italiana Club per l’UNESCO, seguiti dai saluti del sindaco di Bisceglie, il Dott. Angelantonio Angarano, e del Direttore Amministrativo A.A.G.G. Universo Salute – Opera Don Uva, il Dott. Marcello Paduanelli e del Presidente dell’Archeoclub d’Italia e direttore del Museo Etnografico di Bisceglie, il Professor Luigi Palmiotti.

“Importante musicista e compositore dell’800 italiano, già a 14 anni mostrò il suo talento esibendosi come primo flauto nel Teatro Nuovo di Napoli e, successivamente fu iscritto fra i professori della Cappella Palatina e socio della Filarmonica. Prima di questa sua ascesa professionale studiò presso il conservatorio di San Pietro a Majella.

Nel 1815 suonò come primo flauto nell’Orchestra Massima del Teatro San Carlo.

Compose molti balli, sinfonie e melodie tra le quali ricordiamo la collezione “Primavera Musicale”.

Queste sono le parole introdotte dalla Madrina di questa XIII edizione , la Dott.ssa Antonella Pagano, sociologa, poeta, critico letterario internazionale. Dopodiché è intervenuto anche il padrino di questa edizione, il Professor Angelo Perrini, docente di Accademia di Belle Arti di Bari, artista.

Qui di seguito menziono i nomi dei premiati:

Dott. Paolo TELESFORO, vicepresidente esecutivo universo salute; Mons. Mauro COZZOLI, Professore Ordinario di Teologia Morale nella Pontificia Università Lateranense, Pronotario Apostolico; Padre ANTONIO SEMERANO, Priore Monastero e Santuario Santa Maria di Cotrino, - Latiano (Br), Dott.ssa ELISABETTA PAPAGNI, PRESIDENTE FONDAZIONE “Aldo Ciccolini” ETS; M° MARZIA PEDONE, Flautista, soprano, direttore New Chorus; Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA PAGNOTTA, scrittrice, sceneggiatrice; SARA RUTIGLIANO, Maestro d’Arte; ENZO MORELLI, Artista, Pittore; LUIGI BASILE, Maestro d’arte; ASSOCIAZIONE Culturale URCA, Organizzazione BICOMIX – Festival del Fumetto Bisceglie per tramite il PRESIDENTE GIACOMO FERRUCCI.

Ognuno dei premiati ha mostrato alcune tappe della sua carriera artistica, e quando la Letteratura, la Musica e l’Arte si fondono in una manifestazione di questo calibro, donano serenità e pace all’anima e allo spirito, facilitando così il cammino verso la “cultura della pace” rendendola non più un sogno ma un dato di fatto.

Ringrazio il professor Palmiotti per aver voluto fortemente questa manifestazione in memoria di Sergio Nigri, e mi congratulo con la Presidente del Club per l’UNESCO Pina Catino per lo splendido lavoro di valorizzazione del territorio biscegliese.