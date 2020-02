Torna in scena Se devi dire una bugia, dilla grossa, in una lunga tournée in giro nelle maggiori città d’Italia.

Produce la Ginevra production di Gianluca Ramazzotti, e l’attore è anche nel cast dei protagonisti con Paola Barale, Paola Quattrini, Antonio Catania, Nini Salerno.

Un capolavoro della commedia internazionale, cavallo di battaglia della ditta Dorelli-Quattrini-Guida che debuttò in Italia nel 1986 con la regia di Pietro Garinei.

Questa versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri, con nuova messa in scena di Luigi Russo, nasce per festeggiare i cento anni dalla nascita di un grande uomo di teatro come Pietro Garinei.

L’allestimento è ispirato a quello originale firmato dalla ditta Garinei & Giovannini, con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro femminile del governo.