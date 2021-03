La Juventus, nelle scorse ore ha reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto di Weston McKennie, arrivato la scorsa estate in prestito dallo Schalke.

Nonostante i suoi 22 anni, il centrocampista texano è stato decisivo fin da subito con la maglia bianconera, mettendo a segno ben 5 reti e siglando 2 assist in 31 presenze stagionali.

Grazie alle sue brillanti prestazioni, McKennie si è guadagnato la fiducia della società e di Mister Pirlo, che quindi hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo.

Di seguito il comunicato ufficiale:

''Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto diopzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025.''