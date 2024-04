“Sarissa - Vaso di pandora”, è il romanzo che segna l’esordio dello scrittore Luigi Mirabella nel mondo dell’editoria nazionale, presente sui principali stores digitali e edito dalla “Lupi Editore”, casa editrice fondata nel 2015 da Jacopo Lupi. Magistralmente scritto, con dettagli paesaggistici e non solo estremamente dettagliati che donano al lettore un’immediata immersione emotiva e sensoriale nello scorrere le pagine. Un thriller d’altri tempi, ma con una caricata letteraria contemporanea che crea un mix di tensione e colpi di scena degni dei grandi classici della letteratura.

Nel cuore dell’Afghanistan dilaniato dalla guerra, le Forze Speciali Italiane stanno cercando di stabilizzare una nazione sull’orlo del caos. Una scoperta inaspettata: antiche munizioni della Seconda Guerra Mondiale, ricolme di agenti chimici, gettano una nuova e tenebrosa luce sul conflitto. Da un tranquillo villaggio di pescatori italiano, all’inquietante mercato nero della ex Jugoslavia, fino alle profondità delle montagne afghane, una caccia mozzafiato contro il tempo è iniziata. Mentre i pericoli si avvicinano e gli alleati si sfidano, una rete di intrighi, tradimenti e segreti sconvolgenti viene svelata. Saranno le Forze Speciali Italiane a fermare l’impensabile? Oppure l’apertura del Vaso di Pandora segnerà l’inizio di un terrore ancora più grande? Un thriller avvincente che ti terrà col fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Luigi Mirabella nasce a Siracusa, il 22 luglio del 1981. Sin da giovane età è fortemente appassionato di paleontologia ma sviluppa, col passare del tempo, anche un forte amore per la storia, principalmente antica e contemporanea. Si laurea in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali nel 2008 e, poco dopo, inizia a cimentarsi nella scrittura, inizialmente come una sorta di passa tempo che fa da contraltare al suo hobby della lettura; è, infatti, un accanito divoratore di libri. Col passare degli anni, riesce a mettere da parte ben tre romanzi, oltre ad avere nel cassetto idee per numerosi altri. Trova, nella Lupi Editore, la casa editrice che vuole scommettere sulle sue potenzialità e valorizzarne opere e lavoro.

“Sarissa - Vaso di Pandora” è il primo romanzo edito dalla Lupi Editore, pubblicato il 1° settembre del 2023.

