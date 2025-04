Elevate and Heal è il nuovo singolo di Tania Natural, un brano che miscela musica black e pop e che rappresenta un incoraggiamento a guardarsi dentro e a non farsi direzionare solo da ciò che è materiale. Per potersi guarire bisogna elevarsi a quello che riguarda lo spirito, per non essere vittima di ciò che il mondo ci impone.

La canzone - spiega l’arista - ci incoraggia ad avere un atteggiamento positivo nonostante le circostanze esterne. Elevare se stessi e non pensare alle opinioni altrui.

Elevate and Heal è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta Up Music Studio.

Tania Di Cristofano è nata a Roma il 27 Febbraio 1986. La musica ha sempre fatto parte della sua infanzia. Tramite il padre, ascoltava già dalle elementari artisti non ordinari per la sua età: Billie Joel, George Benson, Aretha Franklin, ecc. Ha praticato la ginnastica artistica, la danza e contemporaneamente faceva parte del coro della scuola, ispirata da una giovanissima artista Lauryin Hill, leader di uno dei più famosi gruppi hip hop "Old School" di sempre, i Fugees. Alle medie e al liceo la danza hip hop spinge Tania ad approfondire di più la propria ricerca nella musica Black e in tutta le sue diramazioni, come R’n’B, Blues e Soul. Le sue contaminazioni musicali crescono fino poi ad avvicinarsi alla musica Reggae e proprio grazie a questa sviluppa l'interesse per i vinili e il Djing: inizia così la sua esperienza come Dj Reggae in alcuni pub e piccoli locali di Roma. La sua prima canzone pubblicata è "Love" e con l'aiuto degli amici di Radio Onda Rossa si esibisce per la prima volta in radio. Nel 2015 per amore si trascerfisce in Lombardia, però decisa questa volta a dare una svolta alla sua passione per il canto, approfondendo lo studio nella scuola di Musica di Treviglio. Nel 2019 tramite social, conosce il chitarrista Daniele Ferrazzi, che era alla ricerca di una voce per un suo progetto musicale. Con quest’ultimo registra ben 2 Ep "BRIGHT"(2019) e MRSHM" (2022). Nel 2023 inizia la sua collaborazione con UP MUSIC di Milano.

