"Sono un cantante e chitarrista a cui piace raccontare la sua visione del mondo tra (e con) un ritornello e un altro, ho iniziato dieci anni fa a piccoli e timidi passi, spero un giorno che i miei brani possano raggiungere tante persone".





Testo - E Intanto Piove

[1a strofa]

E intanto piove su di noi

Inzuppa tutti i nostri guai

Allaga i volti di chi c'è

E mi chiedo se ci sei

Madidi, i vitrei occhi tuoi

Saresti ovunque ma non qui

Sei stanca, bevi un po' di tè

Vedrai vedrai che

C'è ancora da camminar

[Rit.]

Sai che

Piove anche se non ci sei

E sai

Che certe cose accadono sempre e comunque

Lascia che, che la pioggia lavi via e scivoli giù

[2a strofa]

Ma intanto piove su di noi

Sgorga dal prima e inonda il poi

Carezza tutti i tuoi perché

Perché... perché

Sei stata quel che ormai tu sei

Hai fatto ciò che rifarai

Hai scelto e un po' ti pentirai

E chissà, chissà se c'è ancora da camminar

[Rit.]

Sai che

Piove anche se non ci sei

E sai

Che certe cose accadono sempre e comunque

Lascia che, che la pioggia lavi via e scivoli giù

[3a strofa]

E ancora piove su di noi

Lasciati andare finché puoi

Vedrai la pioggia andrà via

Sorseggiando apatia

C'è un abbandono in fondo a noi

un gran fossato di perché

E in questo vuoto pien di vuoi

Un germoglio già c'è…



[Outro]

Spiegazione Brano - E Intanto Piove

Il brano, dal definito sapore introspettivo, racconta sensazioni riguardo quegli stati d'animo di sconforto misto ad apatia che alle volte avvolgono tutti noi, sottoforma di pioggia allegorica, sia fuori che dentro di noi. Quello che dipinge è una situazione in cui si può essere affaticati emotivamente dalle vicende delle proprie vite, nel qual caso semplicemente ci si lascia andare alla tristezza, alle rimuginazioni, allo scornamento. Sia quel che sia, come la pioggia, anche questo stato d'animo si lava via, e scivola giù.

Link Social

Instagram: an.vox

Spotify: open.spotify.com/artist/3qn9pilZvPI5w3b7X2Ol8F?si=9c28d4b25bcd480a