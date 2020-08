Come riferisce il Quotidiano del Popolo, organo del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese, CanSino Biologics ha ottenuto da Pechino l'approvazione che certifica che l'Ad5-nCOV, prodotto dall'azienda, è da considerarsi un vaccino anti Covid-19, il primo prodotto in Cina.

L'Arabia Saudita aveva anticipato che avrebbe iniziato già questo mese gli studi clinici di fase III per il vaccino della CanSino che ha annunciato di avere in programma sperimentazioni analoghe anche in Russia, Brasile, Messico e Cile.

Nonostante Mosca si stia preparando ad avviare la produzione industriale del vaccino sviluppato dall'Istituto Gamaleya, la russa Petrovax ha avviato una sperimentazione del vaccino prodotto dalla CanSino Biologics, con l'obiettivo di reclutare almeno 625 partecipanti che saranno seguiti in otto istituti medici per testare sicurezza ed efficacia del prodotto.

Se l'efficacia del vaccino sarà approvata anche in Russia, Petrovax ha anticipato di essere disponbile a produrlo nei suoi impianti nei pressi di Mosca, con l'intenzione di rifornire il mercato russo, così come i nove Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti.

Lunedì, le azioni CanSino a Hong Kong sono aumentate fino al 14% e del 6,6% sulla piazza di Shanghai.