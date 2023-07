L’Amministrazione comunale ha deciso di avviare, tramite il settore “Politiche sociali”, in via sperimentale dal 24 luglio all’11 agosto la Colonia estiva per 30 bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni presso il Centro sociale di San Marco.

L’attività sarà svolta in orario antimeridiano dalle ore 08:30 alle ore 13:30. I bambini partecipanti saranno coinvolti da personale specializzato in attività di animazione e gioco, sia presso il centro che in spiaggia (postazioni Gobba del cammello e Tiro a segno).

Per la partecipazione è necessario che i genitori presentino regolare istanza al Comune entro e non oltre il 20 luglio.

Ove dovessero pervenire più di 30 istanze si farà apposita graduatoria secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente.