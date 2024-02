Dopo le bastonature (e l'olio di ricino?) di martedì davanti alla sede Rai di Napoli, Potere al Popolo ha lanciato una mobilitazione per la verità su quanto sta avvenendo in Palestina!

"Ecco la lista delle prossime manifestazioni previste sotto le sedi Rai! Nonostante i manganelli e la censura mediatica, le manifestazioni si stanno moltiplicando.

C'è un'Italia che è stanca della propaganda di guerra, che ha raggiunto l'apice con la lettera dell'Ad Sergio letta da Mara Venier di fronte a milioni di telespettatori, proprio mentre a Rafah è in corso un bagno di sangue.

Scendiamo in piazza per la verità, per la fine del genocidio in Palestina, contro l'apartheid e l'occupazione militare israeliana, per l'autodeterminazione dei popoli, con la resistenza palestinese".