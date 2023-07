Uno spazio di dialogo aperto e inclusivo nel quale la comunità possa parlarsi, confrontarsi ed esporre le attività del progetto. Parte oggi il primo Open Forum, presso il Palazzo Marchesale di Arnesano, a partire dalle ore 17.00

ARNESANO – Apre oggi le porte il primo Open Forum di “rEvolution T.I.M.E. – Tempo In comune Mirato all’ Educazione”. Inclusività e integrazione i punti cardine del progetto promosso da Enti Pubblici e Privati, guidato dal Soggetto Capofila ASD APS Cavallino del Sud e sostenuto da Impresa Sociale Con i Bambini attraverso il “Bando per le Comunità Educanti 2020.

Un Open Forum è uno spazio pubblico, nel quale una Comunità può parlarsi, confrontarsi apertamente per conoscere meglio la diversità di idee e sentimenti presenti al suo interno. In questo spazio, ogni punto di vista acquisisce l’importanza centrale: gli esperti sono tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro opinione e dalla loro età. Grazie alla presenza dei facilitatori, tutti i presenti potranno intervenire liberamente sullo spazio di discussione aperto dagli Speackers, che rappresenteranno le principali posizioni intorno al tema predominante. Focus del forum, sarà quello di dare ascolto a tutte le voci, anche le meno popolari.

Il tema di discussione riguarderà gli adolescenti, le loro necessità e il loro coinvolgimento in relazione ai bisogni del territorio, mettendo in luce il contributo che essi potrebbero dare allo sviluppo civico dei luoghi. Inoltre, il dibattito sarà anche l’occasione per esporre alle comunità locali le attività del Progetto rEvolution T.I.M.E. con l’obiettivo di avvicinare ulteriori potenziali Partner alle Comunità Educante in auge, anticipando anche alcuni contenuti del Patto di Comunità che si intende sottoscrivere.

Il Progetto “rEvolution T.I.M.E.”, è realizzato all’insegna dell’inclusività e dell’integrazione, ed è rivolto a un’utenza che comprende minori e ragazzi (tra cui soggetti con disabilità e stranieri) residenti nei Comuni Partner di Lecce, San Cesario di Lecce, Arnesano e Monteroni di Lecce, alunni degli Istituti Scolastici, minori e giovani adulti in carico ai Servizi Sociali del circuito Penale e Civile, semplici cittadini, Operatori degli Enti aderenti al Partenariato oltre che a quelli che vorranno aderire alla “Rete rEvolution”.

Il Forum aprirà i lavori oggi pomeriggio, presso il Palazzo Marchesale di Arnesano, a partire dalle ore 17.00.