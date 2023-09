“La mia vita è un’eccitante roulette russa!”.

“Indelebile” è il singolo dell’eclettica, sensuale, talentuosa e poliedrica artista Diva Amaranta, sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Un brano pop rock con sfumature soul blues magistralmente interpretato. “Indelebile” colpisce già al primo ascolto grazie alla voce ricca di pathos dell’artista. Sensualità, fascino, mistero, il tutto condito da un accattivante videoclip di prossima uscita in anteprima nazionale, che rimarrà impresso sicuramente nei vostri occhi sin dai primi secondi. Sentiremo molto parlare di quest’artista straordinaria, come di una Diva di altri tempi! Il messaggio del testo è chiaro e diretto: una passione travolgente che rompe gli schemi più radicati. Un amore totalizzante, ai confini della follia. Intriso di ideali da raggiungere, in lotta con una realtà giudicante, ma compenetrante la testarda convinzione di misurarsi con i propri limiti per vincerli. Mantenendo una forte identità femminile che ammalia, seduce e accoglie e mai soccombe allo stereotipo della prevaricazione maschile.





Storia dell’artista

Diva Amaranta è una cantante che inizia molto presto ad appassionarsi di musica attraverso gli ascolti delle più belle voci di artisti internazionali del calibro di Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Nina Simone ed Édith Piaf. Una femme fatale dei nostri tempi, nelle sembianze e nell’atteggiamento. Non ama rivelare i dettagli della propria identità, per lasciare spazio all’immaginazione. La sua voce sensuale e penetrante colpisce subito gli ascoltatori per la sua intensità e bellezza timbrica. Negli ultimi dieci anni si esibisce in diversi paesi europei con una breve tournée anche in Sudamerica. La sensuale presenza scenica unita ad un forte carisma vocale colpisce l’ascoltatore fin dai primi secondi; si accende un mondo elegante intriso di atmosfere retrò, magiche. Questa è Diva Amaranta: unica e inconfondibile, un gioiello di eccezionale valore che brilla anche a grande distanza. Il suo primo singolo si intitola “Indelebile”.

