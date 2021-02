La partita di andata per le semifinali di Coppa Italia 2020/2021 che si è disputata mercoledì sera allo stadio Maradona tra Napoli e Atalanta è finita senza reti.

Un pari che, oltretutto, è stato caratterizzato da una assenza totale di occasioni da gol, se si eccettuano le due capitate all'Atalanta: nel primo tempo con Toloi che calcia a lato solo davanti alla porta, e nel secondo tempo con Muriel anticipato da un'uscita del portiere Ospina.

Il resto è stato noia pura o, se si preferisce, tatticismo. Le due squadre si incontreranno di nuovo tra una settimana al Gewiss Stadium e, in quel caso, dovranno comunque far vedere qualcosa di più per poter accedere alla finale contro la vincente di Juventus - Inter.

Questo è stato il commento sulla partita del tecnico dell'Atalanta, Gasperini:

"Oggi è mancato il gol, ci siamo andati vicino parecchie volte, non è facile creare così tante opportunità contro il Napoli, è un peccato. Le opportunità non sono state poche, nel secondo tempo la partita è stata più lenta, ma abbiamo avuto anche l'occasione di Muriel. Mercoledì in casa abbiamo la possibilità di giocare la partita per entrare in finale. La giocheremo con l'obiettivo di centrare questa finale che sarebbe un traguardo straordinario. Nell'ultima settimana abbiamo incontrato il Milan, due volte la Lazio, ora il Napoli, poi il Real Madrid. Sicuramente è un grande dispendio di energie e non posso che dare grande merito a questi ragazzi che riescono a giocare ogni partita con voglia e anche stasera hanno giocato molto bene."

Invece, queste le parole di Gennaro "Ringhio" Gattuso:

"Sono soddisfatto della fase difensiva. Gennaro Gattuso commenta così a caldo la gara contro l'Atalanta per l'andata di semifinale di Coppa Italia. Contro l'Atalanta nessuno parte mai favorito ed è sempre difficile giocare. Oggi mi è piaciuta l'applicazione della squadra perché affrontavamo una squadra che abbina fisicità a grane tecnica. Forse potevamo fare qualcosa in più come spinta offensiva, però in quel reparto siamo piuttosto corti. Abbiamo giocatori fuori e altri che stanno giocando sempre, come Petagna.Oggi ho cercato di mettere in campo uomini più freschi e la stessa cosa dovrò fare sabato a Genova. Giochiamo ogni tre giorni, bisogna fare la conta di volta in volta per riuscire a schierare la squadra più brillante. Oggi abbiamo cambiato modulo proprio per le caratteristiche di alcuni uomini. In questo momento bisogna affrontare la necessità e cercare di inserire forze fresche per i tanti impegni che avremo. Adesso giocheremo sabato e poi mercoledì andremo a Bergamo per provare a conquistare la qualificazione".